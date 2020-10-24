Если вам нужен интересный и красивый сайт , то вам к нам!
Создадим вам сайт под ключ. Лендинг любой сложности, которым вы будете довольны
Мы работаем так:
1. Мы отрисовываем вам первый экран сайта
2. Если вам все понравилось
3. Создаем сайт
4. Согласовываем с вам
5. Вы вносите вторую часть суммы
6. Мы передаем вам доступ в Tilda
Но перед началом работы мы расспросим вас обо всех предпочтениях
Примеры наших работ:
Не много, тк недавно на их производстве, но уверяю вас, вы не пожалеете!
iceland-tour2020. tilda.ws
Макет сайта для турагенства по Исландии
loghouse2020. tilda.ws
Макет сайта, для компании по строительству домов из сруба(на сайте для примера активны 2 кнопки "Подробнее")
Возможности:
- разработка идеи, дизайна сайта
- наполнение сайта, написание продающих текстов на основе аналитики рынка ниши, конкурентов
- создание продающего сайта / лендинга под "ключ"
- оформление соц сетей (вк, instagram, facebook), по вашему желанию
- помощь в продвижении вашего сайта, личного бренда, бренда компании
Мы с каждым сайтом улучшаем наше мастерство!