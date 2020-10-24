Если вам нужен интересный и красивый сайт , то вам к нам!

Создадим вам сайт под ключ. Лендинг любой сложности, которым вы будете довольны

Мы работаем так:

1. Мы отрисовываем вам первый экран сайта

2. Если вам все понравилось

3. Создаем сайт

4. Согласовываем с вам

5. Вы вносите вторую часть суммы

6. Мы передаем вам доступ в Tilda

Но перед началом работы мы расспросим вас обо всех предпочтениях

Примеры наших работ:

Не много, тк недавно на их производстве, но уверяю вас, вы не пожалеете!

iceland-tour2020. tilda.ws

Макет сайта для турагенства по Исландии

loghouse2020. tilda.ws

Макет сайта, для компании по строительству домов из сруба(на сайте для примера активны 2 кнопки "Подробнее")

Возможности:

- разработка идеи, дизайна сайта

- наполнение сайта, написание продающих текстов на основе аналитики рынка ниши, конкурентов

- создание продающего сайта / лендинга под "ключ"

- оформление соц сетей (вк, instagram, facebook), по вашему желанию

- помощь в продвижении вашего сайта, личного бренда, бренда компании

Мы с каждым сайтом улучшаем наше мастерство!