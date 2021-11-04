nnvskveronika

Графический дизайн

Студентка школы визуальных коммуникаций.

Летом 2021 года меня заинтересовал дизайн как профессия. Да, до того времени все начиналось с видеоуроков на ютубе и бесплатных курсов. Для практики я делала дизайн сайтов, визиток, листовок, баннеров и многого другого знакомым бесплатно. Мне не хватало уверенности. Теперь я заканчиваю курс графического дизайна в школе визуальных коммуникаций в Киеве и готова делать что-то большее)

Сейчас меня интересует опыт в работе с клиентами и создание портфолио, потому и цены за работы небольшие. Не пугайтесь)