Только качественно и в срок, а также по приемлемой цене.

Молод, полон энергии и идеями для ваших заказов.

Для меня важно чтобы вы остались довольны!

Владею следующими программами:

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator.

﻿Мои контакты:

До того как решил перейти во фриланс работал в типографии. Создавал дизайны для наружной рекламы, а также подготавливал документы к печати.

Гарантия

В течении недели после передачи документа, в кратчайшие сроки и бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятия:

Разработка лого (+ бесплатный мокап)

Создание дизайна для визиток, банеров и для любых видов наружной рекламы

Подготовка дизайнов к печати

Создание интересных аватарок

Ретуша фотографий.

*Не беру предоплаты.

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