no_name2804

Дмитрий no_name2804

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок, а также по приемлемой цене.

Молод, полон энергии и идеями для ваших заказов.

Для меня важно чтобы вы остались довольны!

Владею следующими программами:

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator.

﻿Мои контакты:

До того как решил перейти во фриланс работал в типографии. Создавал дизайны для наружной рекламы, а также подготавливал документы к печати.

Гарантия

В течении недели после передачи документа, в кратчайшие сроки и бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятия:

  • Разработка лого (+ бесплатный мокап)
  • Создание дизайна для визиток, банеров и для любых видов наружной рекламы
  • Подготовка дизайнов к печати
  • Создание интересных аватарок
  • Ретуша фотографий.
*Не беру предоплаты.

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