Только качественно и в срок, а также по приемлемой цене.
Молод, полон энергии и идеями для ваших заказов.
Для меня важно чтобы вы остались довольны!
Владею следующими программами:
Adobe Photoshop;
Adobe Illustrator.
Мои контакты:
- Telegram: 8(950)304-58-01
- WhatsApp:8(950)304-58-01
- Вконтакте: https://vk.com/iddolgorykyi
- Instagram:https://www.instagram.com/gaevoi.d/
- Gmail:[email protected]
ГарантияВ течении недели после передачи документа, в кратчайшие сроки и бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятия:
- Разработка лого (+ бесплатный мокап)
- Создание дизайна для визиток, банеров и для любых видов наружной рекламы
- Подготовка дизайнов к печати
- Создание интересных аватарок
- Ретуша фотографий.
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Портфолио
- Логотип для интернет-магазина "Sotikon"!17 просмотров
- Логотип58 просмотров
- Логотип для мясного магазина!!!42 просмотра
- Грамота52 просмотра
- Рекламный пост для типографии66 просмотров
- Банер для ветеринарной клиники26 просмотров
- Логотип37 просмотров
- Лого для Авто центра40 просмотров
- Логотип для медицинского центра "АяЖан"31 просмотр
- Буклет для "Точи Бургер"39 просмотров
- Дисконтная карта "NAVY GIFT"55 просмотров