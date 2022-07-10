Парсинг, созданием ботов, сайтов
Обо мне
На Python, более 3-x лет я занимаюсь парсингом, созданием ботов, сайтов (посредством Flask, Django), автоматизацией. До этого работал JavaScript веб-разработчиком.
Ценю своё время и ваше. Обращайтесь.
Навыки и знания
Знания языков программирования: JavaScript, SQL, Python (сейчас для меня основной для решения задач)
• Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra
• Python Фреймворки и библиотеки: Django, Flask, BeautifulSoup4, Selenium
• Разговорные языки: Английский, Русский
• Прочее: Алгебра и геометрия, мат. анализ, линейная алгебра, алгоритмы и структуры данных
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка сайта с анимациями1 просмотр
- Парсер oddsportal.com + телеграм бот2 просмотра
- Телеграм бот для постинга ссылок1 просмотр
- Погода — @WeathersBot1 просмотр
- Radio Bot — @radiobot1 просмотр
- Парсинг fsa.gov.ru1 просмотр
- Парсинг aliexpress2 просмотра