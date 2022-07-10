Парсинг, созданием ботов, сайтов

Обо мне

На Python, более 3-x лет я занимаюсь парсингом, созданием ботов, сайтов (посредством Flask, Django), автоматизацией. До этого работал JavaScript веб-разработчиком.

Ценю своё время и ваше. Обращайтесь.

Навыки и знания

Знания языков программирования: JavaScript, SQL, Python (сейчас для меня основной для решения задач)

• Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra

• Python Фреймворки и библиотеки: Django, Flask, BeautifulSoup4, Selenium

• Разговорные языки: Английский, Русский

• Прочее: Алгебра и геометрия, мат. анализ, линейная алгебра, алгоритмы и структуры данных