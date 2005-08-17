Требуется переводчик, владеющий литовским языков для удаленной работы в бюро переводов "Номенон". Расценки: 3 у.е.за 1 усл. стр. с литовского на русский, 4 у.е. за 1 усл. стр. с русского на литовский. СРОЧНО!
Переводы4 заявки
Закрыт
18 лет назад
Требуется переводчик, владеющий литовским языков для удаленной работы в бюро переводов "Номенон". Расценки: 3 у.е.за 1 усл. стр. с литовского на русский, 4 у.е. за 1 усл. стр. с русского на литовский. СРОЧНО!
Требуется переводчик, владеющий финским языком, для удаленной работы. Ставки: 3 у.е. за 1 усл. страницу с финского на русский и 4 у.е. за 1 усл. стр. с руского на финский. СРОЧНО!
Требуются переводчики для удаленной работы. Европейские (кроме английского и немецкого) и скандинавские языки. Пишите на e-mail с пометкой в теме письма "анкета".