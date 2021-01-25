nonnacre

Анастасия nonnacre

 
21 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер, копирайтинг, ведение инстаграм-аккаунтов, создание/монтаж коротких роликов для разных целей
  • создание визиток;
  • умение работать в несложных графических редакторах;
  • оформление ютуб каналов(баннеры, обложки, водяной знак);
  • создание дизайна графической и печатной продукции (буклеты, афиши и другое);
  • создание логотипов, фирменного стиля и дизайна рекламных кампаний;
  • создание презентаций;
  • монтаж роликов для инстаграм, тик ток;
  • оформление инстаграм-аккаунта (контент-план, посты, stories, highlights, описание, логотип);
  • написание текстов на разнообразные темы