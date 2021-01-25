Графический дизайнер, копирайтинг, ведение инстаграм-аккаунтов, создание/монтаж коротких роликов для разных целей
- создание визиток;
- умение работать в несложных графических редакторах;
- оформление ютуб каналов(баннеры, обложки, водяной знак);
- создание дизайна графической и печатной продукции (буклеты, афиши и другое);
- создание логотипов, фирменного стиля и дизайна рекламных кампаний;
- создание презентаций;
- монтаж роликов для инстаграм, тик ток;
- оформление инстаграм-аккаунта (контент-план, посты, stories, highlights, описание, логотип);
- написание текстов на разнообразные темы