Видео монтаж
Рад приветствовать заказчиков и коллег.
Я занимаюсь видео и ко мне можно обращаться по разным задачам, таким как:
-монтаж
-цветокорекция
-клинап
-трекинг
-композитинг
-работа с масками и многое другое
-для сьемки есть все необходимое оборудование
- есть возможность приглашать моделей\актеров
( так же, помогаю заказчикам найти исполнителя по направлению таргета,seo, директ итд)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
27%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
5 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
год назад
Спасибо Александру! Работа сделана как и в первый раз на высшем уровне, все правки были оперативно внесены (а правки были как по монтажу так и по озвучке, перезаписывали часть новым текстом). Я доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
От Дениса было несколько задач, все четко по делу:) Рекомендую партнера!
$15
10 баллов
год назад
Александр сделал все на высшем уровне! Во первых мое невнятное ТЗ было перебрано и воплощено в качественное видео! Во вторых все правки и замечания моментально были исправлены! Я очень доволен работой Александра, буду обращаться еще не однократно и вам советую!
Ответный отзыв
Грамотный,вежливый, вся работа выполнена согласно договорённостям! Рекомендую