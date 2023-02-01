noobocrakeryan

Александр noobocrakeryan

 
33 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Видео монтаж

Рад приветствовать заказчиков и коллег.

Я занимаюсь видео и ко мне можно обращаться по разным задачам, таким как:

-монтаж

-цветокорекция

-клинап

-трекинг

-композитинг

-работа с масками и многое другое

-для сьемки есть все необходимое оборудование

- есть возможность приглашать моделей\актеров

( так же, помогаю заказчикам найти исполнителя по направлению таргета,seo, директ итд)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
27%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
copyrab
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
5 месяцев назад
Промо ролик - тема спорт.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
год назад
Сделать и озвучить видео с записи экрана
Спасибо Александру! Работа сделана как и в первый раз на высшем уровне, все правки были оперативно внесены (а правки были как по монтажу так и по озвучке, перезаписывали часть новым текстом). Я доволен, рекомендую!
От Дениса было несколько задач, все четко по делу:) Рекомендую партнера!
Ответный отзыв
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
год назад
Записать видео с озвучкой
Александр сделал все на высшем уровне! Во первых мое невнятное ТЗ было перебрано и воплощено в качественное видео! Во вторых все правки и замечания моментально были исправлены! Я очень доволен работой Александра, буду обращаться еще не однократно и вам советую!
Грамотный,вежливый, вся работа выполнена согласно договорённостям! Рекомендую
Ответный отзыв