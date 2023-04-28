nornik

Леонид nornik

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности: PHP ( laravel, Yii2 ), Верстка (БЭМ, Responsive, W3C), SPA-приложения (angular, react, vue)

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений любой сложности (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.). Осуществляю полный цикл разработки как по фронтенду (верстка, javascript) так и по бэкенду (посадка на CMS, веб-разработка с использованием различных фреймворков).

Опыт WEB разработки более 15 лет.

После работы бесплатно* вношу правки, при их наличии.

Так же осуществляю бесплатную** поддержку выполненной работы.

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* При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в первоначальном ТЗ.

** При условии, что в работы не вносились изменения третьими лицами.

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В дополнение к этому:

  • Полностью погружаюсь в работу.
  • Всегда на связи в рабочее время.
  • Все взятые на себя обязанности довожу до конца.
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﻿Работаю со следующими CMS:

  • WordPress,
  • MODX Revo,
  • Opencart | ocStore,
  • ﻿1С-Битрикс
  • ﻿InstantCMS
﻿﻿и со следующими PHP-фреймворками:

  • Laravel / Lumen
  • Yii2
  • ﻿Codeigniter
  • Kohana
  • Symfony
  • ﻿Phalcon
так же не чураюсь SPA-приложений на основе:

  • angularjs / angular
  • react
  • vue
Верстаю с использованием следующих технологий:

  • ﻿sass | scss | less | ﻿stylus
  • flex-box, сетка bootstrap (4, 5)
  • ﻿БЭМ-нейминг
Так же в работе используются дополнительные технологии:

  • git
  • gulp | grunt | webpack
  • phpstorm | webstorm
  • nodejs, perl, ruby, RoR, python
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Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Онлайн с 8:00 по МСК.

Работаю с 9:00 до 18:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные также возможна после согласований условий.

HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга