Разработка сайтов любой сложности: PHP ( laravel, Yii2 ), Верстка (БЭМ, Responsive, W3C), SPA-приложения (angular, react, vue)

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений любой сложности (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.). Осуществляю полный цикл разработки как по фронтенду (верстка, javascript) так и по бэкенду (посадка на CMS, веб-разработка с использованием различных фреймворков).

Опыт WEB разработки более 15 лет.

После работы бесплатно* вношу правки, при их наличии.

Так же осуществляю бесплатную** поддержку выполненной работы.

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* При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в первоначальном ТЗ.

** При условии, что в работы не вносились изменения третьими лицами.

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В дополнение к этому:

Полностью погружаюсь в работу.

Всегда на связи в рабочее время.

Все взятые на себя обязанности довожу до конца.

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﻿Работаю со следующими CMS:

WordPress,

MODX Revo,

Opencart | ocStore,

﻿1С-Битрикс

﻿InstantCMS

﻿и со следующими

Laravel / Lumen

Yii2

﻿Codeigniter

Kohana

Symfony

﻿Phalcon

так же не чураюсьна основе:

angularjs / angular

react

vue

с использованием следующих технологий:

﻿sass | scss | less | ﻿stylus

flex-box, сетка bootstrap (4, 5)

﻿БЭМ-нейминг

Так же в работе используются дополнительные технологии:

git

gulp | grunt | webpack

phpstorm | webstorm

nodejs, perl, ruby, RoR, python

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Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Онлайн с 8:00 по МСК.

Работаю с 9:00 до 18:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные также возможна после согласований условий.