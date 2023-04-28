Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений любой сложности (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.). Осуществляю полный цикл разработки как по фронтенду (верстка, javascript) так и по бэкенду (посадка на CMS, веб-разработка с использованием различных фреймворков).
Опыт WEB разработки более 15 лет.
После работы бесплатно* вношу правки, при их наличии.
Так же осуществляю бесплатную** поддержку выполненной работы.
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* При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в первоначальном ТЗ.
** При условии, что в работы не вносились изменения третьими лицами.
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В дополнение к этому:
- Полностью погружаюсь в работу.
- Всегда на связи в рабочее время.
- Все взятые на себя обязанности довожу до конца.
Работаю со следующими CMS:
- WordPress,
- MODX Revo,
- Opencart | ocStore,
- 1С-Битрикс
- InstantCMS
- Laravel / Lumen
- Yii2
- Codeigniter
- Kohana
- Symfony
- Phalcon
- angularjs / angular
- react
- vue
- sass | scss | less | stylus
- flex-box, сетка bootstrap (4, 5)
- БЭМ-нейминг
- git
- gulp | grunt | webpack
- phpstorm | webstorm
- nodejs, perl, ruby, RoR, python
Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.
Онлайн с 8:00 по МСК.
Работаю с 9:00 до 18:00 по МСК.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
При необходимости работа в выходные также возможна после согласований условий.