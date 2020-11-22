Web-дизайн и Front-end разработка
Не умею я писать о себе. Все показывает опыт, которым обладаю. За более чем 6 лет работы, выполнено большое количество заказов и теперь решил попробовать себя на фрилансе.
Работаю по кайфу. Беру не много, чисто для опыта и удовольствия. Помимо этого веду свой блог: notbadone.ru, где делюсь опытом работы в сфере дизайна и разработки.
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Портфолио
- Федеральный Тур «Здоровая нация» - Dr.Зубарева54 просмотра
- Сайт академии доктора Штейман38 просмотров