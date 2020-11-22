Web-дизайн и Front-end разработка

Не умею я писать о себе. Все показывает опыт, которым обладаю. За более чем 6 лет работы, выполнено большое количество заказов и теперь решил попробовать себя на фрилансе.

Работаю по кайфу. Беру не много, чисто для опыта и удовольствия. Помимо этого веду свой блог: notbadone.ru, где делюсь опытом работы в сфере дизайна и разработки.