notdefined

Делаю качественно и в срок с чистым, лекгим для поддержки кодом. Fullstack, python, django, bootstrap, HTML, CSS
Есть опыт работы 2 года в аутсорс компанни, но решил работать на себя.
Предоставлю вам готовый, качественный продукт, который будет легко поддерживать. Делаю работу в срок, не требуя при этом больших денег.
Гарантия на проект. Всегда готов бесплатно внести любые правки в проект.
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен.
Связь:
telegram - @N0tdefined
Email - [email protected]