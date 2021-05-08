notdefined

Делаю качественно и в срок с чистым, лекгим для поддержки кодом. Fullstack, python, django, bootstrap, HTML, CSS

Есть опыт работы 2 года в аутсорс компанни, но решил работать на себя.

Предоставлю вам готовый, качественный продукт, который будет легко поддерживать. Делаю работу в срок, не требуя при этом больших денег.

Гарантия на проект. Всегда готов бесплатно внести любые правки в проект.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен.

Связь:

telegram - @N0tdefined

Email - [email protected]