$50
Необходимо заполнить товарами сайт из прайс-листов разделенных по категориям ! около 2000 позиций время работы до 1 недели оплата от 30коп за 1 позицию
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо заполнить товарами сайт из прайс-листов разделенных по категориям ! около 2000 позиций время работы до 1 недели оплата от 30коп за 1 позицию
Необходимо заполнить сайт товарными позициями в кротчайшие сроки... описание (+рерайт) + фото... прайс лист прилогается
Необходимо устранить проблему не позволяющую размещать рекламу на я.маркете причина: дублирующие витрины
Данная работа заключает в себя, приведение скрипта интернет магазина в нужный порядок... для дальнейшего размещения рекламы (яндекс.маркет, мейл.Товары рамблер.покупки) . отдельные модули для каждого, ставить не обязательно. главное чтобы все работало.