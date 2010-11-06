Данная работа заключает в себя, приведение скрипта интернет магазина в нужный порядок... для дальнейшего размещения рекламы (яндекс.маркет, мейл.Товары рамблер.покупки) . отдельные модули для каждого, ставить не обязательно. главное чтобы все работало.