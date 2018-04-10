WEB-DEVELOPER

Добрый день!

готов профессионально заняться Вашим проектом.

Более 2 лет опыта работы с сфере ИТ

примеры работ:

http://thesrch.ru/

http://mediagramer.ru/

Я веб-разработчик полного цикла и не только,занимаюсь как fron-ом так и back-ом. Есть опыт с базами данных такими как Mongodb,postgresql,MySQL. Программирую на языках:Python,PHP,JS,Jquery.

Есть опыт в написании скриптов(API,боты и тд.)

Работал с различными движками, есть опыт в настройке Linux систем.

буду рад Вам помочь!

С уважением, Андрей

Работайте с профессионалами!