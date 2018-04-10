WEB-DEVELOPER
Добрый день!
готов профессионально заняться Вашим проектом.
Более 2 лет опыта работы с сфере ИТ
примеры работ:
Я веб-разработчик полного цикла и не только,занимаюсь как fron-ом так и back-ом. Есть опыт с базами данных такими как Mongodb,postgresql,MySQL. Программирую на языках:Python,PHP,JS,Jquery.
Есть опыт в написании скриптов(API,боты и тд.)
Работал с различными движками, есть опыт в настройке Linux систем.
буду рад Вам помочь!
С уважением, Андрей
Работайте с профессионалами!
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Отзывы заказчиков
$8
6 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!