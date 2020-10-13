Удобные и понятные сайты на любую тему, самое главное в срок!

﻿﻿Нужен сайт - сделаем!

Начнем с того, что я недавно на этой бирже, до этого «Учился, учился и еще раз учился!». Практики тоже хватает, решил пердоставлять свои услуги как фрилансер.

Работая со мной вы экономите деньги, так как мне придется конкурировать с "легендами" данной брижи, для этого мне придется немного снизить стоимость моих услуг. Вы можете мне в этом помочь, для этого нам понадобится лишь макет вашего проекта, все остально я беру на себу, в том числе и правки, да я сделаю их бесплатно!

Учитывая то, что я "новенький" на данной бирже, Вы можете стать первым, кто оставит мне отзыв!

Мои соцсети:

Vk - https://vk.com/novacdenis

Facebook - https://www.facebook.com/novakfromchiurt/

Telegram - +37367507846

Instagram - https://www.instagram.com/novacdenis/﻿

Ответственность

- готов приступить уже сегодня

- оплата по завершению работы*

- не нарушаю сроков

- всегда довожу дело до конца

Технологии

- HTML5, CSS3, SASS, Jquery, Js, PHP, SQL, Photoshop

*Можете посмотреть в моем портфолио, как я использую данные технологии в тандеме!

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