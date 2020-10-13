Нужен сайт - сделаем!
Начнем с того, что я недавно на этой бирже, до этого «Учился, учился и еще раз учился!». Практики тоже хватает, решил пердоставлять свои услуги как фрилансер.
Работая со мной вы экономите деньги, так как мне придется конкурировать с "легендами" данной брижи, для этого мне придется немного снизить стоимость моих услуг. Вы можете мне в этом помочь, для этого нам понадобится лишь макет вашего проекта, все остально я беру на себу, в том числе и правки, да я сделаю их бесплатно!
Учитывая то, что я "новенький" на данной бирже, Вы можете стать первым, кто оставит мне отзыв!
Мои соцсети:
Vk - https://vk.com/novacdenis
Facebook - https://www.facebook.com/novakfromchiurt/
Telegram - +37367507846
Instagram - https://www.instagram.com/novacdenis/
Ответственность
- готов приступить уже сегодня
- оплата по завершению работы*
- не нарушаю сроков
- всегда довожу дело до конца
Технологии
- HTML5, CSS3, SASS, Jquery, Js, PHP, SQL, Photoshop
*Можете посмотреть в моем портфолио, как я использую данные технологии в тандеме!
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram: https://t.me/novacdenis
- Instagram: https://www.instagram.com/novacdenis/