Frontend & backend, Node js, Python, HTML, CSS

Разработка на python и node JS, а так же HTML + CSS, VueJS и Django, графика на SVG. Разработка (серверной части) backend и frontend, разработка API. Помогу выложить на ваш хостинг или подскажу с выбором. Могу помочь и настроить выделенный сервер и подскажу где его можно арендовать более выгодно. Гарнтийное обслуживание включено в стоимость (мониторинг ошибок и т.п.). Качество. Вы контролируете ход выполнения работ. Все от простых лэндингов и портфолио страниц до крупных сайтов с распределенной БД.