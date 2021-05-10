Переводчик

Google translator больше не удовлетворяет Ваши потребности? Некорректная интерпретация словосочетаний? Неверная передача безличных предложений? Путает Present Simple и Present Continiuous? Не имеет никакого представления о научной терминологии и слэнгах? Тогда Вы обратились по адресу!

А теперь серьезно и ближе к делу! Занимаюсь переводами таких языков (по договорённости возможно репетиторство):

Английский (С1-С2);

Немецкий (В2);

Украинский (родной);

Русский (родной).

Моё образование:

Проходила курсы английского языка в Канаде (имеется сертификат), постоянный контакт с носителями;

Проходила курсы немецкого языка в Германии (имеется сертификат);

Бакалавриат по специальности Английский язык и литература, перевод включительно, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (получение бакалавриата в июле 2021 года).

Мои главные качества: