Переводчик
Google translator больше не удовлетворяет Ваши потребности? Некорректная интерпретация словосочетаний? Неверная передача безличных предложений? Путает Present Simple и Present Continiuous? Не имеет никакого представления о научной терминологии и слэнгах? Тогда Вы обратились по адресу!
А теперь серьезно и ближе к делу! Занимаюсь переводами таких языков (по договорённости возможно репетиторство):
- Английский (С1-С2);
- Немецкий (В2);
- Украинский (родной);
- Русский (родной).
- Проходила курсы английского языка в Канаде (имеется сертификат), постоянный контакт с носителями;
- Проходила курсы немецкого языка в Германии (имеется сертификат);
- Бакалавриат по специальности Английский язык и литература, перевод включительно, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (получение бакалавриата в июле 2021 года).
- Компетентность;
- Стрессоустойчивость;
- Старанность;
- Креативный подход к работе;
- Неконфликтность.