novastapa

Анастасия Панова novastapa

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводчик

Google translator больше не удовлетворяет Ваши потребности? Некорректная интерпретация словосочетаний? Неверная передача безличных предложений? Путает Present Simple и Present Continiuous? Не имеет никакого представления о научной терминологии и слэнгах? Тогда Вы обратились по адресу!

А теперь серьезно и ближе к делу! Занимаюсь переводами таких языков (по договорённости возможно репетиторство):

  • Английский (С1-С2);
  • Немецкий (В2);
  • Украинский (родной);
  • Русский (родной).
Моё образование:

  • Проходила курсы английского языка в Канаде (имеется сертификат), постоянный контакт с носителями;
  • Проходила курсы немецкого языка в Германии (имеется сертификат);
  • Бакалавриат по специальности Английский язык и литература, перевод включительно, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (получение бакалавриата в июле 2021 года).
Мои главные качества:

  • Компетентность;
  • Стрессоустойчивость;
  • Старанность;
  • Креативный подход к работе;
  • Неконфликтность.