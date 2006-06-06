novic

Гость novic

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фото-сток

    Проект на стадии тестирования. Фото-Сток сайт, язык Английский. Колличество фунций минимальное. Только самое необходимое. Использование открытых ресурсов и готовых решений допускается. Имеется: 1. Детально проработанный принцип функционирования. 2. Полное графицеское обеспечение 3. Ряд страниц в html 4. Все тексты 5. Хостинг Просьба высказаться: 1. ...

    PHPHTMLCSS
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер

    Один из продавцов этого пакета хочет сделать свои 3-4 баннера. Стиль тот же тексты те же. Без флашки и анимации, но по-современнее (стеклянные) Тексты и картинки будет предоставлены. Просьба указывать цены и сроки исполнения

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить eCard

    в действующий сайт нужно добавить фнкцию отправки eCards, как bluemountain.com выкладка и елементы графики будут предоствлены как быстро можно сделать и за какую цену?

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш баннер

    Флеш баннер. Прямоугольник двигается по синусоиде.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Plugin for Mac. Illustrator CS, OSX

    Нужно написать кодплагин для Mac. Illustrator CS OSX Есть демо похожего продукта. Есть детальное описание того что нужно изменить-добавить. Не уверен, использовать AppleScript или что другое

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3D голова быка

    $50

    Алексей привет, Нужно срочно 3D голову быка страшного и рогатого - можно даже с кольцом в носу но не обязательно -одноцветный, лучше железный -голова наклонена, смотрит исподлобья, пыхтит... ну все как положено -не карикатура -использоваться будет как 2D

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Customink - клон

    Требуется склонировать - customink.com 1. полная копия 2. програмная часть (без учета графики) требуются сроки и цены

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интерактивный кроссворд

    Необходимо сделать программу-генератор интерактивных головоломок на 5-6 видов. Особо интересует флаш на выходе но возможны варианты. Планируемая Cхема работы: 1.Генератор располагается на сервере (локальный-денвер или удаленный хостинг) вебсайта (компьютора) и своей приемной частью виден первичному пользователю - составителю ...

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад