Проект на стадии тестирования. Фото-Сток сайт, язык Английский. Колличество фунций минимальное. Только самое необходимое. Использование открытых ресурсов и готовых решений допускается. Имеется: 1. Детально проработанный принцип функционирования. 2. Полное графицеское обеспечение 3. Ряд страниц в html 4. Все тексты 5. Хостинг Просьба высказаться: 1. ...
- Интернет-магазины12 заявокЗакрыт17 лет назад
Один из продавцов этого пакета хочет сделать свои 3-4 баннера. Стиль тот же тексты те же. Без флашки и анимации, но по-современнее (стеклянные) Тексты и картинки будет предоставлены. Просьба указывать цены и сроки исполненияБаннерынет заявокЗакрыт17 лет назад
в действующий сайт нужно добавить фнкцию отправки eCards, как bluemountain.com выкладка и елементы графики будут предоствлены как быстро можно сделать и за какую цену?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно стилизовать слово "Bomba" в приложенном стиле с уклоном в "CocaCola"Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт17 лет назад
Открытки с комбинацией двух стилей hip-hop (приложен) и моншер ( monsieurz.com) Illustrator желательноИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт17 лет назад
Флеш баннер. Прямоугольник двигается по синусоиде.Баннеры22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно написать кодплагин для Mac. Illustrator CS OSX Есть демо похожего продукта. Есть детальное описание того что нужно изменить-добавить. Не уверен, использовать AppleScript или что другоеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Алексей привет, Нужно срочно 3D голову быка страшного и рогатого - можно даже с кольцом в носу но не обязательно -одноцветный, лучше железный -голова наклонена, смотрит исподлобья, пыхтит... ну все как положено -не карикатура -использоваться будет как 2D3D-графика4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется склонировать - customink.com 1. полная копия 2. програмная часть (без учета графики) требуются сроки и ценыСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо сделать программу-генератор интерактивных головоломок на 5-6 видов. Особо интересует флаш на выходе но возможны варианты. Планируемая Cхема работы: 1.Генератор располагается на сервере (локальный-денвер или удаленный хостинг) вебсайта (компьютора) и своей приемной частью виден первичному пользователю - составителю ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад