Алексей привет, Нужно срочно 3D голову быка страшного и рогатого - можно даже с кольцом в носу но не обязательно -одноцветный, лучше железный -голова наклонена, смотрит исподлобья, пыхтит... ну все как положено -не карикатура -использоваться будет как 2D