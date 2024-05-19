Дизайнер

Привет!

Меня зовут Елена, я дизайнер инфографики, для маркетплейсов (WILDBERRIES/OZON).

Создам ПРОДАЮЩИЙ и уникальный дизайн ваших товаров, который обязательно привлечёт внимание потенциальных покупателей и обеспечит повышение продаж

работаю с любой категорией.

Работают почти со всеми категориями товаров



Сроки изготовления 1-3 дня (зависит от количества слайдов, сложности работы и моей загруженности)



Для работы от вас мне понадобиться:

Фото товара хорошего качества.

Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент (ТЗ).

Ваши пожелания по оформлению, стилю, цвету можно понравившиеся примеры.

Так же могу сверстать экраны для сайта , примеры приложу в портфолио.



Буду рада сотрудничеству!

Моё портфолио в тг канале