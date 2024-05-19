novichok2

Елена novichok2

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер

Привет!
Меня зовут Елена, я дизайнер инфографики, для маркетплейсов (WILDBERRIES/OZON).
Создам ПРОДАЮЩИЙ и уникальный дизайн ваших товаров, который обязательно привлечёт внимание потенциальных покупателей и обеспечит повышение продаж
работаю с любой категорией.
Работают почти со всеми категориями товаров


Сроки изготовления 1-3 дня (зависит от количества слайдов, сложности работы и моей загруженности)

Для работы от вас мне понадобиться:
Фото товара хорошего качества.
Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент (ТЗ).
Ваши пожелания по оформлению, стилю, цвету можно понравившиеся примеры.

Так же могу сверстать экраны для сайта , примеры приложу в портфолио.


Буду рада сотрудничеству!

Моё портфолио в тг канале

Портфолио