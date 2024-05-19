Дизайнер
Привет!
Меня зовут Елена, я дизайнер инфографики, для маркетплейсов (WILDBERRIES/OZON).
Создам ПРОДАЮЩИЙ и уникальный дизайн ваших товаров, который обязательно привлечёт внимание потенциальных покупателей и обеспечит повышение продаж
работаю с любой категорией.
Работают почти со всеми категориями товаров
Сроки изготовления 1-3 дня (зависит от количества слайдов, сложности работы и моей загруженности)
Для работы от вас мне понадобиться:
Фото товара хорошего качества.
Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент (ТЗ).
Ваши пожелания по оформлению, стилю, цвету можно понравившиеся примеры.
Так же могу сверстать экраны для сайта , примеры приложу в портфолио.
Буду рада сотрудничеству!
Моё портфолио в тг канале
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Экран сайта для пиццерии1 просмотр
- Экран сайта товаранет просмотров
- Экран сайта для фильма1 просмотр
- Инфографика Блендернет просмотров
- Инфографика Аэрографнет просмотров
- Инфографика Спортивный костюм Рич контентнет просмотров
- Инфографика Чемоданнет просмотров
- Инфографика Фен для волос1 просмотр
- Инфографика Помаданет просмотров
- Инфографика Овощечистканет просмотров
- Инфографика Дрель1 просмотр
- Инфографика Упаковочная пленканет просмотров