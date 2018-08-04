novikoff_and

Андрей novikoff_and

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Авто ответы на комментарии для Facebook

    Возможно это бот или какой-то скрипт, может есть такой сервис, где-то. Попробую объяснить на примере: На странице в Fb создается пост-конкурс/розыгрыш, где условием участия указано поставить лайк, репост и коммент с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переозвучить ролик

    Есть ролики-инструкции со своей озвучкой (для версии Youtube, означает, что нет необходимости в профессиональном подходе к выполнению). Нужно просто переозвучить голос (мужчина, русский язык), соблюдая скорость начитки. Ролики здесь: https://youtu.be/Tr7cPs3xvIA https://youtu.be/OhZe6QeQUaA ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Чекер Телеграм

    Нужна программа для проверки зарегистрирован ли мобильный номер в Телегрем или нет. Принцип работы: загружаем н-ое количество номеров (большое кол-во), программа выдает только те, которые зарегистрированы в  ТГ. Возможна сортировка либо фильтрация в самой программе, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Flat анимация

    Кто может сделать промо ролик для сайта в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=b5hiQJFEsjU Можно, использоавть какой-либо шаблон, не принципиально. Продолжительность до 2:00. Просьба озвучивать ориентировочную стоимость.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Pabear666
Никита 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Переозвучить ролик
Все прошло отлично, заказчик точно формулировал то что требуется, от чего работать было легко.
Понравилась работа молодого и перспективного исполнителя. Озвучка и монтаж выполнены на отлично.
Ответный отзыв
ga_l_an
Андрей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$95
10 баллов
7 лет назад
Flat анимация
Андрей с пониманием подошёл к сотрудничеству. Дал понятное ТЗ. оплатил вовремя. В общем ответственный заказчик, Рекомендую!
Спасибо огромное за выполненную работу!!! Извините, если поморочил Вам голову))) Все отлично.
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