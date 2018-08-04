novikoff_and

Возможно это бот или какой-то скрипт, может есть такой сервис, где-то. Попробую объяснить на примере: На странице в Fb создается пост-конкурс/розыгрыш, где условием участия указано поставить лайк, репост и коммент с ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть ролики-инструкции со своей озвучкой (для версии Youtube, означает, что нет необходимости в профессиональном подходе к выполнению). Нужно просто переозвучить голос (мужчина, русский язык), соблюдая скорость начитки. Ролики здесь: https://youtu.be/Tr7cPs3xvIA https://youtu.be/OhZe6QeQUaA ...Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна программа для проверки зарегистрирован ли мобильный номер в Телегрем или нет. Принцип работы: загружаем н-ое количество номеров (большое кол-во), программа выдает только те, которые зарегистрированы в ТГ. Возможна сортировка либо фильтрация в самой программе, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Кто может сделать промо ролик для сайта в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=b5hiQJFEsjU Можно, использоавть какой-либо шаблон, не принципиально. Продолжительность до 2:00. Просьба озвучивать ориентировочную стоимость.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад