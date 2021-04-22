novotorkin_m

QA инженер, тестировщик

Доброго времени суток, уже достаточное долгое время я работаю в области тестирования банковского ПО и имею должность ведущего специалиста отдела тестирования в компании iSimpleLab.

iSimpleLab - это ведущий разработчик дистанционного банковского обслуживания. Вследствие чего я имею обширный опыт в тестировании мобильных и десктопных приложений, сайтов и порталов приспособленных для банковского сектора. Специфика работы позволила мне развить в себе качества ответственности и внимательности к деталям, поэтому решение вашей задачи будет реализовано на высоком, качественном уровне.

В своей работе я использую такие инструменты как:

-Postman

-Selenium

-ADB

-DevTools

-Fiddler

-Ubertesters

-Apache JMeter

С радостью готов применить накопленные мной знания и опыт для решения ваших задач!