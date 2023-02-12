Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом , БЭМ, адаптивность , Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, SCSS.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Гарантия на вёрстку.

В течении 4 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @nssAnastasia

Ответственность:

- готова приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

- даю консультацию по макету