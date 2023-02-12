Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом , БЭМ, адаптивность , Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, SCSS.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Гарантия на вёрстку.
В течении 4 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @nssAnastasia
Ответственность:
- готова приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- даю консультацию по макету
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Game Board4 просмотра
- Gallery10 просмотров
- Slider13 просмотров
- Cozy House12 просмотров
- HTML CSS Bootstrap Адаптив41 просмотр
- HTML CSS Bootstrap Адаптив29 просмотров
- HTML CSS Bootstrap Адаптив23 просмотра
- HTML CSS Bootstrap Адаптив24 просмотра