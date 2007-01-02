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- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Переводчик статей о покере (www.pokeroff.ru) Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Переводчик статей о покере (www.pokeroff.ru) Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского и английского языков; Обязанности: - освещение ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского и английского языков; Обязанности: - освещение ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт17 лет назад