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Markoff Arthur nsq

 
35 летФинляндия/Эспоо
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Школа. Клуб. Место, где профессиональные игроки в покер общаются и делятся опытом. Обучаем играть в покер. Учим выигрывать. Забудьте о старых стереотипах.

Никакого азарта, только терпение и УМ.

www.pokeroff.ru

  • Продвижение Латвийского сайта

    Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт www.pokeroff.lv - латвийских поисковиках топовые места. Конкуренция не высокая, поэтому надеюсь, что работа не будет сложная для опытного оптимизатора. С удовольствием выслушаю любые предложения и услуги. ICQ: 31140684

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик статей о покере

    $150

    Переводчик статей о покере (www.pokeroff.ru) Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик статей о покере

    $150

    Переводчик статей о покере (www.pokeroff.ru) Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Newsmaker для сайта про покер

    $150

    Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского и английского языков; Обязанности: - освещение ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Newsmaker для покерного портала Pokeroff - ru

    $150

    Требования: - знание правил игры и покерного жаргона; - хорошие познания в мире покера; - знание большого количества порталов о покере, новостных сайтов и официальных сайтов важных покер предприятий и турниров; - хорошее знание русского и английского языков; Обязанности: - освещение ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад