ntoh91

Антон ntoh91

 
37 летУкраина/Полтава
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
RostislavParfov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно не много настроить бразуер Firefox
5
5+
Ответный отзыв