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Антон
ntoh91
ntoh91
37 лет
Украина
/
Полтава
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ростислав Парфовик
RostislavParfov
29 лет
Украина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно не много настроить бразуер Firefox
5
5+
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Отзывы заказчиков
1
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