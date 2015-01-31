Создаем сайты под ключ на протяжении 3 лет.
Имеем дружную команду, проектируем и выполняем интересные проекты.
Вы получаете рабочий проект и надежного друга, для развития Вашей идеи.
НАВЫКИ
›› Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw /
›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / ActionScript 2.0 /
›› Работа с базой данных: / MySQL /
›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /
›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /
›› Видео: / Adobe After Effects / Final cup pro /
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ / CMS
›› Dev24 (нативная) — рекомендуем
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Joomla — не рекомендуем (имеются уязвимости)
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WordPress — не рекомендуем (имеются уязвимости)
ПОРЯДОК РАБОТЫ
›› Работаем 5 дней в неделю.
›› Работаем 8 часов в день.
›› Общение в Skype 10:00-22:00 (МСК)
›› Дополнительные часы (коэффициент 1.5)
›› Используем только нормативную лексику
›› Используем техническое задание, как основной документ
›› Процесс разработки - согласно ТЗ и этапов проекта.
›› Процесс разработки - исключения по договоренности
›› Гарантия 2 недели на различные инциденты, расхождения от ТЗ.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА
›› Ограничения по бюджету, минимальный объем: 1 000$
ГЕОЛОКАЦИЯ
›› Российская Федерация
СТАТИСТИКА
›› Минимальный стаж сотрудников: 3 года
›› Максимальный стаж сотрудников: 8 лет
›› Количество разрабатываемых сайтов в год: 10-20
ОПЛАТА
›› USD (SWIFT) - приоритетно
›› РУБ (Master Card / Visa card)
ВАЖНО
Уважаемый клиент, мы всегда готовы работать на долгосрочной основе.
В таком случае Вас ждет ряд преимуществ:
- Приоритет Ваших проектов (быстрое реагирование);
- Наличие скидок (мы уменьшаем долю оплаты на 10%);
- Предоставление дополнительного сервиса (хостинг, домен, seo и прочее).