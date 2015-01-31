Создание сайтов любой сложности ‹•› Индивидуальный подход к дизайну

Создаем сайты под ключ на протяжении 3 лет.

Имеем дружную команду, проектируем и выполняем интересные проекты.

Вы получаете рабочий проект и надежного друга, для развития Вашей идеи.

НАВЫКИ

›› Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw /

›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / ActionScript 2.0 /

›› Работа с базой данных: / MySQL /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /

›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /

›› Видео: / Adobe After Effects / Final cup pro /

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ / CMS

›› Dev24 (нативная) — рекомендуем

›› Joomla — не рекомендуем (имеются уязвимости)

›› WordPress — не рекомендуем (имеются уязвимости)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

›› Работаем 5 дней в неделю.

›› Работаем 8 часов в день.

›› Общение в Skype 10:00-22:00 (МСК)

›› Дополнительные часы (коэффициент 1.5)

›› Используем только нормативную лексику

›› Используем техническое задание, как основной документ

›› Процесс разработки - согласно ТЗ и этапов проекта.

›› Процесс разработки - исключения по договоренности

›› Гарантия 2 недели на различные инциденты, расхождения от ТЗ.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА

›› Ограничения по бюджету, минимальный объем: 1 000$

ГЕОЛОКАЦИЯ

›› Российская Федерация

СТАТИСТИКА

›› Минимальный стаж сотрудников: 3 года

›› Максимальный стаж сотрудников: 8 лет

›› Количество разрабатываемых сайтов в год: 10-20

ОПЛАТА

›› USD (SWIFT) - приоритетно

›› РУБ (Master Card / Visa card)

ВАЖНО