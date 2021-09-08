Графический дизайнер

Клиент и я — одна команда.

Разрабатываю дизайн: полиграфии (листовки, буклеты, визитки) , постов и баннеров в соцсети. Ещё рисую логотипы.

Мои кошельки

Яндекс Кошелёк (Юmoney) — 410019780403436

Mastercard usd — 4400 4301 4870 5046

Работаю по предоплате 50%