Графический дизайнер
Клиент и я — одна команда.
Разрабатываю дизайн: полиграфии (листовки, буклеты, визитки) , постов и баннеров в соцсети. Ещё рисую логотипы.
Мои кошельки
- Яндекс Кошелёк (Юmoney) — 410019780403436
- Mastercard usd — 4400 4301 4870 5046
Работаю по предоплате 50%
Портфолио
- Дизайн сторис для «AKHANBI MARKETING»35 просмотров
- Баннеры для сайтов34 просмотра
- Производитель светодиодной продукции «Sirius»12 просмотров
- Бренд керамической посуды «Clay»26 просмотров
Фирменный стиль
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$10/час
от $100от 5 дней
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