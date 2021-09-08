nukagu

Ален Сарсембаев nukagu

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер

Клиент и я — одна команда.

Разрабатываю дизайн: полиграфии (листовки, буклеты, визитки) , постов и баннеров в соцсети. Ещё рисую логотипы.

Мои кошельки

  • Яндекс Кошелёк (Юmoney) — 410019780403436
  • Mastercard usd — 4400 4301 4870 5046

Работаю по предоплате 50%

Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
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