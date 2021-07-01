nurrik

Нурлан nurrik

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Senior Pyrhon Developer

Преподаватель в университете НИУ ИТМО. Более 5 лет в разработке python. Занимаюсь разработкой сильно нагруженных web приложений на Django и Flask. Так же имеется большой опыт разработки парсеров под разные задачи. Вплоть до парсинга яндекса на упоминания в новостных источниках и обход зашиты cloudflare. Так же имеется опыт верстки и frontend разработки на bootstrap и vue js

Отзывы заказчиков

VLADbIKA13
Владислав 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
2 балла
4 года назад
Устранить ошибки на мини приложении на python 3.x
JavaScriptPythonSelenium
Человек пропал