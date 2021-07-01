Senior Pyrhon Developer

Преподаватель в университете НИУ ИТМО. Более 5 лет в разработке python. Занимаюсь разработкой сильно нагруженных web приложений на Django и Flask. Так же имеется большой опыт разработки парсеров под разные задачи. Вплоть до парсинга яндекса на упоминания в новостных источниках и обход зашиты cloudflare. Так же имеется опыт верстки и frontend разработки на bootstrap и vue js