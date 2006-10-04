господа фрилансеры, кто может помочь с подключением уже готового cайта k ASP servise Promt. ( http://www.promt.ru/ru/service/asp/ )? Cервис уже приобретен, его нужно подключить к чату и анкетам . [email protected]
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
господа фрилансеры! нужен сайт знакомств.. у кого из вас есть уже готовые наработки по сайту знакомств? (приведите пожалуйста примеры). сайт в основном ориентирован на англо говорящую аудиторию, сайт должен отображаться ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Hеобходимо внести следующие добавления в уже готовый сайт знакомств ; 1. CMS для фото и текста 2. даный сайт это php-script от www.webscribble.com - webDate (http://www.webscribble.com/products/webdate/index.shtml). на первый взгляд все ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Здравствуйте, необходимо создать сайт-поисковик (только на английском) - аналог www.t-sk.ru, испоьзующий open software Nutch. (движок уже создан - Nutch, его нужно булет присоединить к dedicated server) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт19 лет назад