nutshell

Henning Ekaterina nutshell

 
125 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Сайт знакомств

    $500

    господа фрилансеры! нужен сайт знакомств.. у кого из вас есть уже готовые наработки по сайту знакомств? (приведите пожалуйста примеры). сайт в основном ориентирован на англо говорящую аудиторию, сайт должен отображаться ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Добавления в уже готовый сайт знакомств

    $300

    Hеобходимо внести следующие добавления в уже готовый сайт знакомств ; 1. CMS для фото и текста 2. даный сайт это php-script от www.webscribble.com - webDate (http://www.webscribble.com/products/webdate/index.shtml). на первый взгляд все ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт-поисковик

    $1000

    Здравствуйте, необходимо создать сайт-поисковик (только на английском) - аналог www.t-sk.ru, испоьзующий open software Nutch. (движок уже создан - Nutch, его нужно булет присоединить к dedicated server) ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    19 лет назад