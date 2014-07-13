бухгалтерское сопровождение

ОБРАЗОВАНИЕ Одесский Национальный Политехнический Университет. Специалность: менеджмент внешнеэкономической деятельности. Сфера интересов: бухгалтерское сопровождение. Практикующий главный бухгалтер: ведение хозяйственной деятельности предприятия, формирование баз данных, кадровое делопроизводство, подготовка и сдача финансовой, налоговой и статистической отчетности, ведение управленческого учета и под-готовка управленческой отчетности для руководства фирмы, восстановление документооборота, организация бухгалтерского учета с «0», подготовка документов к плановой проверке контролирующих органов, сопровождение проверки бухгалтер.