nva_design

Веб-дизайнер

Привет! Я Лера и я Веб-дизайнер)Вы вложили большие деньги на запуск сайта, но он не приносит лиды?Вроде реклама запущена, есть холодная рассылка, но никто не приходит…Или может Вы решили открыть свой стартап, а сайта еще нет?Я знаю что нужно сделать!Не все знают, что крутой дизайн и качественный UX/UI приводит гораздо больше «горячих» покупателей, чем даже самый профессиональный менеджер по продажамИ я та, кто Вам нужен!Мы пройдем через следующие этапы:- Составление подробного брифа, где мы обговорим абсолютно все нюансы будущего проекта- Разработка скетча будущего макета и утверждение его с Вами- Разработка подробного детализированного прототипа и обязательное утверждение- Макет- Внесение правок- Утверждение финальной версии макета- Финальная презентация проекта - Написание технического задания для верстальщика !Также возможна разработка адаптивного дизайна под планшет и телефоныПочему стоит работать со мной?- Скрупулезность ко всем деталям, даже незначительным (прежде чем отправить проект Вам - проверю все через призму «скептицизма»)- Работа точно в срок (Вы никогда не будете нервничать со мной из-за «горящего» дедлайна)- На связи 24/7 (я всегда отвечаю на все Ваши вопросы в течение 1 часа)- Слушаю и слышу пожелания заказчика (нет ничего невозможного, мы вместе придем к идеалу)Буду рада сотрудничеству!