Графический дизайн, обработка фото, дизайн карточек товара, создание логотипов, верстка книг

Я графический дизайнер. На данный момент учусь на третьем курсе в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на направлении дизайн рекламы. Есть опыт создания инфографики для маркетплейсов, обработки фото, верстки книг, брошюр и так далее. Владею навыками работы в таких программах как Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects, Premiere Pro.

Я человек положительный, неконфликтный, так что, думаю, мы без проблем найдём с вами общий язык:)