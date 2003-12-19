РАЗРАБОТКА САЙТОВ, ЛЕНДИНГИ, МНОГОСТРАНИЧНЫЕ, АДАПТИВНО ПОД ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА
Всем привет! Меня зовут Николай.
Занимаюсь разработкой сайтов с 2020 года.
Верстка адаптивных, кроссбраузерных сайтов
Стараюсь выполнять все в заданые сроки
Есть навыки работы с:
HTML + CSS + JS
SCSS
Bootstrap
JQuery
SwiperJS (Слайдер изображений)
PHP
MySQL
Icons: BoxIcons + Google Icons
Git
Имеется какое-то понимание SEO.
Использую camelCase в названии функций и переменных JS, kebab-case в названии стилей и в атрибутах элементов,
Контактная информация:
Telegram: https://t.me/nvrbts
Почта: [email protected]
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#834
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
- Сайт-каталог модификаций для игры WoTBlitz2 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка страниц
Все отличн.
Ответный отзыв
Задача описана отлично, было все понятно, на связь выходил буквально в ту же минуту.
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#105