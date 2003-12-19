nvrbts

Николай nvrbts

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
РАЗРАБОТКА САЙТОВ, ЛЕНДИНГИ, МНОГОСТРАНИЧНЫЕ, АДАПТИВНО ПОД ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА

Всем привет! Меня зовут Николай.

Занимаюсь разработкой сайтов с 2020 года.

  • Верстка адаптивных, кроссбраузерных сайтов

  • Стараюсь выполнять все в заданые сроки

Есть навыки работы с:

  • HTML + CSS + JS

  • SCSS

  • Bootstrap

  • JQuery

  • SwiperJS (Слайдер изображений)

  • PHP

  • MySQL

  • Icons: BoxIcons + Google Icons

  • Git

Имеется какое-то понимание SEO.

Использую camelCase в названии функций и переменных JS, kebab-case в названии стилей и в атрибутах элементов,

Контактная информация:

Telegram: https://t.me/nvrbts

Почта: [email protected]

#73Верстка страниц
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#834
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

FabulDom
Михаил 
48 лет
год в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка одной страницы
Верстка страниц
Все отличн.
Задача описана отлично, было все понятно, на связь выходил буквально в ту же минуту.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#105