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Ирина
nvrmin9
nvrmin9
23 года
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
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Сергей
linkovich
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
99 отзывов
(-1)
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно собрать участников группы телеграмм
Благодарю, Ирину за качественную, и оперативную работу Удачи и много клиентов, что с такой скоростью и качеством безусловно будет
👍
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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