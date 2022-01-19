nvrmin9

Ирина nvrmin9

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно собрать участников группы телеграмм
Благодарю, Ирину за качественную, и оперативную работу Удачи и много клиентов, что с такой скоростью и качеством безусловно будет
👍
Ответный отзыв