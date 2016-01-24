Разработка, оптимизация Web-приложений.
Опыт:
Работаю в сфере WEB-программирования 2-а года. Сталкивался с такими вещами как Wordpress, Zend, Magento, Shopify, CRM, API.
Что умею:
PHP, HTML, CSS, js (jQuery) - ajax. Создание WP ( тем/плагинов ), API - ( CURL запросы).
Отзывы заказчиков
$63
10 баллов
8 лет назад
Отлично поработали. У меня не было ТЗ и половину функционала пришлось додумывать на ходу. Сергей справился со всеми неприятными нововведениями и получилось намного лучше, чем я ожидал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень понравилось с ним работать! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!