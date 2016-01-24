nwreg115

Сергей nwreg115

 
30 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка, оптимизация Web-приложений.

Опыт: 

Работаю в сфере WEB-программирования 2-а года. Сталкивался с такими вещами как Wordpress, Zend, Magento, Shopify, CRM, API.

Что умею: 

PHP, HTML, CSS, js (jQuery) - ajax. Создание WP ( тем/плагинов ), API - ( CURL запросы).

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSMagentojQueryAjaxShopify
Отзывы заказчиков
Avaylon
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$63
10 баллов
8 лет назад
Админка для сайта PHP
Отлично поработали. У меня не было ТЗ и половину функционала пришлось додумывать на ходу. Сергей справился со всеми неприятными нововведениями и получилось намного лучше, чем я ожидал. Рекомендую.
Отличный заказчик! Очень понравилось с ним работать! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв