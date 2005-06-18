nyamdorjenhjin

Здравствуйте.

Я знаю четыре языка: русский, монгольский, английский и немецкий. Монгольский является родным, русский изучаю с трёх лет, английский с семи(уровень В1-С1), а немецкий пять лет назад начала изучать(уровень А2-В1). У меня пока что нет опыта в фрилансе, но очень хочу попробовать себя в сфере текстов, переводов и всего что с ними связано, а также наполнением сайтов, озвучиванием, аудио/видео обработки.

Из-за того, что я живу не в странах СНГ, оплату не буду принимать на ЯндексДеньги, Сбербанк и другие банковские системы СНГ.