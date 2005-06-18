nyamdorjenhjin

Энже nyamdorjenhjin

 
18 летМонголия/Улан-Батор
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте.

Я знаю четыре языка: русский, монгольский, английский и немецкий. Монгольский является родным, русский изучаю с трёх лет, английский с семи(уровень В1-С1), а немецкий пять лет назад начала изучать(уровень А2-В1). У меня пока что нет опыта в фрилансе, но очень хочу попробовать себя в сфере текстов, переводов и всего что с ними связано, а также наполнением сайтов, озвучиванием, аудио/видео обработки. 

Из-за того, что я живу не в странах СНГ, оплату не буду принимать на ЯндексДеньги, Сбербанк и другие банковские системы СНГ.

Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
2 года назад
Наполнение сайта: очистка слов, исправление и добавление на сайт
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