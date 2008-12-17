Необходимо помочь разобраться с использованием карты Google, а именно: Мне нужно сделать чтобы при нажатии на ссылку открывалась в новом окне карта google, с расположением определенного места и подписью. Выглядеть это должно как здесь (http://resto.ru/place/1690/map), ...