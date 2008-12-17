Необходимо помочь сделать смс-голосование на сайте. Пример, как должно это выглядеть здесь: http://krasotatv.ru/face_of_star#all Есть программист - разработчик самого сайта, где это нужно сделать. Вот нужно совместно с ним это подключить.
Действие аккаунта приостановлено!
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Необходимо помочь разобраться с использованием карты Google, а именно: Мне нужно сделать чтобы при нажатии на ссылку открывалась в новом окне карта google, с расположением определенного места и подписью. Выглядеть это должно как здесь (http://resto.ru/place/1690/map), ...Прочее1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо наполнить сайт текстами: 1. написать текст описание проекта, 2. сделать рерайт раздела "вопросы и ответы"Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Проект персонально для vicfrommogilev Требуется установка и настройка медиа-сервера Red5, подключение и настройка клиентской части системы потокового видео, основу которой должен составлять легально используемый flash-плеер с возможностью разворачивания во весь экран. Плеер должен уметь воспроизводить как ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
14 лет назад
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Ответный отзыв
Все хорошо.
$20
10 баллов
14 лет назад
Абсолютно вменяемый заказчик, без проблем согласовал ТЗ, внес небольшие корректировки в черновой вариант, оплатил своевременно. Всем рекомендую, побольше бы таких во фрилансе.
Ответный отзыв
Михаил отлично справился с работой. Быстро вник в тему, написал то что хотел. Особенность этого копирайтера - пишет эффективные, продающие тексты!
$900
10 баллов
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Ответный отзыв
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