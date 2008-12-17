nyershov

Николай nyershov

 
41 годРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Краткое описание...

  • SMS-голосование на сайте.

    Необходимо помочь сделать смс-голосование на сайте. Пример, как должно это выглядеть здесь: http://krasotatv.ru/face_of_star#all Есть программист - разработчик самого сайта, где это нужно сделать. Вот нужно совместно с ним это подключить.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь в использовании карты Google

    Необходимо помочь разобраться с использованием карты Google, а именно: Мне нужно сделать чтобы при нажатии на ссылку открывалась в новом окне карта google, с расположением определенного места и подписью. Выглядеть это должно как здесь (http://resto.ru/place/1690/map), ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Установка Red5.

    Проект персонально для vicfrommogilev Требуется установка и настройка медиа-сервера Red5, подключение и настройка клиентской части системы потокового видео, основу которой должен составлять легально используемый flash-плеер с возможностью разворачивания во весь экран. Плеер должен уметь воспроизводить как ...

    PHPHTMLFlash
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Помощь в использовании карты Google
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Все хорошо.
Ответный отзыв
stragic70
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Написать тексты для сайта
Абсолютно вменяемый заказчик, без проблем согласовал ТЗ, внес небольшие корректировки в черновой вариант, оплатил своевременно. Всем рекомендую, побольше бы таких во фрилансе.
Михаил отлично справился с работой. Быстро вник в тему, написал то что хотел. Особенность этого копирайтера - пишет эффективные, продающие тексты!
Ответный отзыв
vicfrommogilev
Виктор 
46 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$900
10 баллов
15 лет назад
Установка Red5.
Ответственный, серьезный и понимающий заказчик. Работу принял быстро. Оплатил как договаривались. Все ОК. Рекомендую.
Очень доволен проделанной работой! Все сделано отлично, качественно и в срок. Рекомендую всем, с этим человеком приятно иметь дело!
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