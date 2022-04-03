Каждый мастер когда-то был любителем (Ральф Уолдо Эмерсон)

Обладательница хорошего вкуса и грамотного литературного языка.

Пишу прозу, стихи, статьи на женскую тему и отношения между мужчиной и женщиной, новостные обзоры, поздравления в прозе и стихах, составляю вопросники для интервью.

Расшифровка аудио интервью и видео сюжетов в текст.

Создам комфортные условия для сотрудничества.

Ответственная и пунктуальная.

Позитивно воспринимаю конструктивную критику.

Всегда на связи. Готова к живому общению.

Образование: высшее гуманитарное (СГСПУ)

Портфолио: