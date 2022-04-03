Каждый мастер когда-то был любителем (Ральф Уолдо Эмерсон)
Обладательница хорошего вкуса и грамотного литературного языка.
Пишу прозу, стихи, статьи на женскую тему и отношения между мужчиной и женщиной, новостные обзоры, поздравления в прозе и стихах, составляю вопросники для интервью.
Расшифровка аудио интервью и видео сюжетов в текст.
Создам комфортные условия для сотрудничества.
Ответственная и пунктуальная.
Позитивно воспринимаю конструктивную критику.
Всегда на связи. Готова к живому общению.
Образование: высшее гуманитарное (СГСПУ)
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