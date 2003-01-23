Написание статей, работа с докладами/рефератами, перевод текстов, оформление текста в Word, выполнение презентаций в Canva
Анастасия, 19 лет
Учусь на третьем курсе в НТУ ХПИ. Выполняю заказы в оговорённые сроки, исправления в работу вношу сразу.
• Занимаюсь написанием статей на любые темы (актуальность текста проверяется на сайте text.ru);
• Работа с докладами/рефератами для школьников/студентов на любые темы;
• Перевод текста с русского, украинского и английского языков;
• Оформление текста в Word;
• Выполнение презентаций в Canva