Беру за результат

7 лет в ИТ области.

5 лет администрирования серверов: настройка и поддержка веб, сетевых, прокси, почтовых, базы данных, 1с серверов на с ОС windows\linux.

4 года программирования в среде 1с (2 перехода с 1с7 на 1с8 с доработкой конфигураций УТ и УПП, опыт работы с конфигурациями УТ 10-11, БП 2-3, УПП 1.3).