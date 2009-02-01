oScommerce

Yuriy Ja oScommerce

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
OScommerce Project

  • Переводчик

    Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.

    Переводы61 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тестировщик

    Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.

    Тестирование сайтов43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEO

    Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстальщик

    Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.

    Веб-программирование32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер

    Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад