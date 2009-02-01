Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.
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- Переводы61 заявкаЗакрыт15 лет назад
Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.Тестирование сайтов43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.Веб-программирование32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Предлагаю принять участие в проекте локализации osCommerce для СНГ. Проект "Восток" - http://eastpro.ru/ . Детали - при переписке.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт15 лет назад