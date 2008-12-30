obmenigrru

Керри Джим obmenigrru

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
$10
10 баллов
10 лет назад
Тестирование сайта на наличие ошибок в коде
гуд
Денис блестяще справился с задачей! Профессионально и при этом супербыстро и качественно. Это очень сильно помогло в дальнейшей работе над проектом. Однозначно, рекомендую! Супер!
Ответный отзыв