obmenigrru

$50
Нужно сделать скрипт, позволяющий видеть на главной странице сайта темы форума, в которых были добавлены новые сообщения.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Нужно сделать скрипт, позволяющий видеть на главной странице сайта темы форума, в которых были добавлены новые сообщения.
Проект Оbmenigr.ru Имеющийся код написан с ошибками. Требуется полностью протестировать код сайта на предмет фактических и потенциальных ошибок и вынести решение, что лучше: править ошибки старого кода или писать код заново;