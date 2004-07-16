obsoletee

Илья obsoletee

 
19 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качественная статья на выбранную ВАМИ тему

Пишу статьи на любые темы от 1 до 10 тыс. символов

Имею год опыта работы в сфере копирайтинга и написания текстов на заказ для аниме магазина "Суперлама"

Хочу помочь ВАМ в написании качественного текста на любую тему в кратчайшие сроки. Ответственно подхожу к любым, даже самым простым заданиям. Всегда открыт к коммуникациям и всему новому

Мои самые яркие работы для ознакомления:

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Предпочитаемый способ связи:
1) +375295634379
2) Этот же номер в Telegram

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