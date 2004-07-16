Пишу статьи на любые темы от 1 до 10 тыс. символов
Имею год опыта работы в сфере копирайтинга и написания текстов на заказ для аниме магазина "Суперлама"
Хочу помочь ВАМ в написании качественного текста на любую тему в кратчайшие сроки. Ответственно подхожу к любым, даже самым простым заданиям. Всегда открыт к коммуникациям и всему новому
Мои самые яркие работы для ознакомления:
1) https://superlama.by/%20a-silent-voice-review
2) https://superlama.by/higurashi-no-naku-koro-ni-review
3) https://superlama.by/mirai-nikki-review
4) https://superlama.by/obzor-tainiy-souz
5) https://superlama.by/pochemy-voleibol-horoshee-anime
6) https://superlama.by/dxd-review
7) https://superlama.by/evangelion-scena-v-lifte
Предпочитаемый способ связи:
1) +375295634379
2) Этот же номер в Telegram
Возможно именно вы станете моим первым клиентом, и поверьте - вы точно не будете разочарованы