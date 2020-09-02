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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
3 года назад
Александр, выполнил заказ быстро и в срок. Уточнял необходимую информацию и предлагал свои решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четко поставлена задача. Рекомендую к сотрудничеству, не торопила. Не требует больше, чем указано в ТЗ. Оплата прошла во время, все круто!