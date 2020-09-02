oceanatepie

Александр oceanatepie

 
27 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю дизайн и все вокруг лучше.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Заставка для ютуб-канала
Александр, выполнил заказ быстро и в срок. Уточнял необходимую информацию и предлагал свои решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Четко поставлена задача. Рекомендую к сотрудничеству, не торопила. Не требует больше, чем указано в ТЗ. Оплата прошла во время, все круто!
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