Верстка сайтов - Качество. Сроки. Поддержка.

Из офиса - на фриланс!

Чем занимаюсь

верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и т.д.)

Адаптация верстки под любые устройства

натяжка верстки на различные CMS.

разработка функционала любой сложности.

Качественная верстка.

Точно в срок.

Демократические цены.

Поддержка на всех стадиях.

Интегрирование верстки под любую систему управления контентом.

Бесплатно исправляю недочеты своей верстки в течении 2-х недель после выполнения задания.

Работаю только по предоплате 50% или безопасной сделке.

или безопасной сделке. Созданный Вами проект и я выбран Исполнителем .

. Могу помочь с составлением Т ехнического З адания.

ехнического адания. Для постоянных заказчиков, условия - индивидуальны.

HTML5 / CSS3

Flexbox / Grid

SASS/SCSS

JavaScript / jQuery

Методология БЭМ (BEM).

Резиновая / адаптивная / отзывчивая верстка.

Pixel perfect.

Parallax scrolling.

SVG.

Анимация.

CMS (Wordpress/Joomla/OpenCart)

и т.д.

﻿Пн-Пт: с 9:00 по 17:00 по Киеву.

Способы оплаты: