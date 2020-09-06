ocnen

Роман ocnen

 
24 годаУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов - Качество. Сроки. Поддержка.

Из офиса - на фриланс!

Чем занимаюсь

  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и т.д.)
  • Адаптация верстки под любые устройства
  • натяжка верстки на различные CMS.
  • разработка функционала любой сложности.
Гарантии

  • Качественная верстка.
  • Точно в срок.
  • Демократические цены.
  • Поддержка на всех стадиях.
  • Интегрирование верстки под любую систему управления контентом.

  • Бесплатно исправляю недочеты своей верстки в течении 2-х недель после выполнения задания.
Условия сотрудничества

  • Работаю только по предоплате 50% или безопасной сделке.
  • Созданный Вами проект и я выбран Исполнителем.
  • Могу помочь с составлением Технического Задания.
  • Для постоянных заказчиков, условия - индивидуальны.
Навыки
  • HTML5 / CSS3
  • Flexbox / Grid
  • SASS/SCSS
  • JavaScript / jQuery
  • Методология БЭМ (BEM).
  • Резиновая / адаптивная / отзывчивая верстка.
  • Pixel perfect.
  • Parallax scrolling.
  • SVG.
  • Анимация.
  • CMS (Wordpress/Joomla/OpenCart)
  • и т.д.
Онлайн

﻿Пн-Пт: с 9:00 по 17:00 по Киеву.

Способы оплаты:

  • Приват / Webmoney / денежный перевод / и т.д.
JavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаJoomlajQuery