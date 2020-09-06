Верстка сайтов - Качество. Сроки. Поддержка.
Из офиса - на фриланс!
Чем занимаюсь
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и т.д.)
- Адаптация верстки под любые устройства
- натяжка верстки на различные CMS.
- разработка функционала любой сложности.
- Качественная верстка.
- Точно в срок.
- Демократические цены.
- Поддержка на всех стадиях.
- Интегрирование верстки под любую систему управления контентом.
- Бесплатно исправляю недочеты своей верстки в течении 2-х недель после выполнения задания.
- Работаю только по предоплате 50% или безопасной сделке.
- Созданный Вами проект и я выбран Исполнителем.
- Могу помочь с составлением Технического Задания.
- Для постоянных заказчиков, условия - индивидуальны.
- HTML5 / CSS3
- Flexbox / Grid
- SASS/SCSS
- JavaScript / jQuery
- Методология БЭМ (BEM).
- Резиновая / адаптивная / отзывчивая верстка.
- Pixel perfect.
- Parallax scrolling.
- SVG.
- Анимация.
- CMS (Wordpress/Joomla/OpenCart)
- и т.д.
Пн-Пт: с 9:00 по 17:00 по Киеву.
Способы оплаты:
- Приват / Webmoney / денежный перевод / и т.д.
Портфолио
- 4-страничный сайт. Ajax+php form45 просмотров
- Bootstrap верстка + админка46 просмотров
- Адаптивная верстка с анимацией + Wordpress51 просмотр
- Адаптивная верстка + Интеграция с Wordpress45 просмотров