Полиграфия, дизайн, арт, пиксель-арт, логотипы, роспись стен
Художник, дизайнер
Photoshop + Illustrator
inst: octo_bit
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Портфолио
- КаНАпе41 просмотр
- Логотип для школы сноуборда53 просмотра
- Плакат для городских реноваций75 просмотров
- Плакат для городских реноваций63 просмотра
- Плакат для городских реноваций66 просмотров
- Стикер пак по мативам работ энди уорхола46 просмотров
- Стикерпак / плакат для магазина одежды44 просмотра
- Логотип для музыкального лэйбла69 просмотров
- Хэллоуинский стикерпак36 просмотров
- Стикерпак про старый комп59 просмотров
- Стикерпак41 просмотр
- Новогодний стикерпак38 просмотров