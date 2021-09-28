octo_bit

Андрей Ванин octo_bit

 
23 годаРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Полиграфия, дизайн, арт, пиксель-арт, логотипы, роспись стен

Художник, дизайнер

Photoshop + Illustrator

inst: octo_bit

https://www.instagram.com/octo_bit/

IllustratorPhotoshop
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