odbykova

Ольга odbykova

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Всем добрый день!
  • Предлагаю услуги переводчика английского языка. Являюсь студентом Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ им. Мориса Тореза).
  • -перевод
  • -редактирование
  • -написание текста на английском языке на заданную тему
  • Занимаюсь монтажом видео, работаю в программе Sony Vegas Pro (6 лет) и Adobe After Effects (1 год).
Стараюсь каждое видео делать уникальным и неповторимым. Есть опыт монтажа рекламных видеороликов в сети. 

-склейка видеороликов 

-цветокоррекция

-слайдшоу

-работа со звуком видео

-создание интро 

-наложение звукового сопровождения

  • Занимаюсь озвучиванием. Имеется качественное оборудование. Есть опыт озвучивания видеороликов. 
  • Пишу стихи и прозу. Могу отсортировать информацию, отредактировать текст, написать что-либо на заданную тему. 