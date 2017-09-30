Всем добрый день!
- Предлагаю услуги переводчика английского языка. Являюсь студентом Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ им. Мориса Тореза).
- -перевод
- -редактирование
- -написание текста на английском языке на заданную тему
- Занимаюсь монтажом видео, работаю в программе Sony Vegas Pro (6 лет) и Adobe After Effects (1 год).
-склейка видеороликов
-цветокоррекция
-слайдшоу
-работа со звуком видео
-создание интро
-наложение звукового сопровождения
- Занимаюсь озвучиванием. Имеется качественное оборудование. Есть опыт озвучивания видеороликов.
- Пишу стихи и прозу. Могу отсортировать информацию, отредактировать текст, написать что-либо на заданную тему.
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