oganesyankaren

Карен oganesyankaren

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Технический писатель/Аналитик

Резюме: http://brainstorage.me/oganesyankm

Услуги:

Разработка документации в сфере информационных технологий: 

- Концепции и технические задания (ТЗ); 

- Спецификации; 

- Руководства по эксплуатации; 

- Бизнес-планы и технико-экономические обоснования; 

- Документация по ГОСТ для исполнителей государственных заказов; 

- Заявки для участия в тендерах; 

- Презентационные материалы. 

Экспертиза программного обеспечения. 

Управление проектами
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