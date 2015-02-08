Технический писатель/Аналитик
Резюме: http://brainstorage.me/oganesyankm
Услуги:
Разработка документации в сфере информационных технологий:
- Концепции и технические задания (ТЗ);
- Спецификации;
- Руководства по эксплуатации;
- Бизнес-планы и технико-экономические обоснования;
- Документация по ГОСТ для исполнителей государственных заказов;
- Заявки для участия в тендерах;
- Презентационные материалы.
Экспертиза программного обеспечения.
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