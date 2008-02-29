ogensan

Евгений Федоров ogensan

 
39 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Дизайнер широкого профиля

Опыт работы дизайнером > 10 лет

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Отзывы заказчиков
mosq5551
Алик 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
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Быстро и качественно! Особенно порадовал бонус со стороны Евгения в виде модификации скрипта!
Четко сформулирована задача и своевременная оплата. С такими клиентами приятно работать.
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