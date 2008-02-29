Портфолио
- Дизайн футболки по ТЗ1 просмотр
- Разработка скамейки2 просмотра
- Логотип благотворительной организации2 просмотра
- Визуализация бункера1 просмотр
- Панорамное оформление для игрового зала1 просмотр
- Концепт оформления стены2 просмотра
- Дизайн этикетокнет просмотров
- Дизайн флаера2 просмотра
- Мимоход "хот-дог"2 просмотра
- Логотип и буклет11 просмотров
- Разработка элементов АЗС и визуализация.9 просмотров
- Разработка логотипа АЗС7 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Быстро и качественно! Особенно порадовал бонус со стороны Евгения в виде модификации скрипта!
Ответный отзыв
Четко сформулирована задача и своевременная оплата. С такими клиентами приятно работать.