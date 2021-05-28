ohanyan-70

Максимально качественный и конечно в срок, верстка сайтов, с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ,Адаптивность,Flexbox,HTML5,CSS3,JavaScript ...

Коротко обо мне

Люблю программирование училась в Microsoft в Ереване. Владею навыками HTML5, CSS3, JavaScript, Photoshop, Figma, PSD, Aнимация, я в этом бирже новичок.

Опыт

Работал в офисе как верстальщик несколько месяцев решил работать на себя. У меня есть не так много опыта как у многих но я готов работать максимально качественно, будьте моим первым заказчиком и для первого заказа будет скидка ( ͡° ͜ʖ ͡°) .

Гарантия на работу

После передачи гатови верстке в течение 7 дней готов бесплатно и быстро исправить свои ошибки которые могут быть пропущены при работе и замечены подже.

Связь

Tel. +37491665527

Viber. +37491106834

Мой профиль на facebook

Почта Mail.ru. [email protected]

Ответственность

Готов приступить к работе сразу.

Всегда довожу дело до конца.

Не нарушающaю договоренности.

Для меня важно чтобы клиент остался доволен

Не беру предоплату.

Всегда на связи.

Оплата

Можете оплатить как вам будет удобно.

Портфолио

Magma

Fusemap﻿﻿

Emissionsconsult

Фото адаптивных версток на facebook

Связь

Tel. +37491665527

Viber. +37491106834

Мой профиль на facebook

Почта Mail.ru. [email protected]