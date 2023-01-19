Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым
кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS,
CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:Деньги.
Качественно разрабатываю адаптивную вер
на основе макетов для ПК, что существенно экономит
Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь,
поэтому я сам, на основе 2-x летнего опыта, прогнозирую логику работы
Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характерауже включены
в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут
внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой
я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть
пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:+380955265812
E-mail: [email protected]
Телеграмм: 0955265812
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
VictorТолько качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery. Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! Работая со мной вы экономите:Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вер на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-x летнего опыта, прогнозирую логику работы Минимум вопросов, максимум результата. Нервы.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характерауже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. Есть возможность работать по договору (безнал) Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь: 0955265812
E-mail: [email protected]
Телеграм: 0955265812
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.