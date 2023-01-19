Технологии: HTML (HTML5) CSS (CSS3) jQuery SASS JavaScript

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым

кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS,

CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:Деньги.

Качественно разрабатываю адаптивную вер

на основе макетов для ПК, что существенно экономит

Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь,

поэтому я сам, на основе 2-x летнего опыта, прогнозирую логику работы

Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характерауже включены

в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут

внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой

я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть

пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!



Связь:+380955265812

E-mail: [email protected]

Телеграмм: 0955265812

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

VictorТолько качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery. Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! Работая со мной вы экономите:Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вер на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-x летнего опыта, прогнозирую логику работы Минимум вопросов, максимум результата. Нервы.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характерауже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. Есть возможность работать по договору (безнал) Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь: 0955265812

E-mail: [email protected]

Телеграм: 0955265812

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.