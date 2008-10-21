Кроме того, что Сергей стал победителем конкурса, разработав самый подходящий вариант логотипа. Он так же оперативно и с готовностью внёс все дополнения и изменения, сделав логотип действительно классным. От лица коллектива СТОРМАР ЛИМИТЕД и от себя лично, выражаю благодарность. И естественно всем советую данного дизайнера как профессионала, знающего что нужно клиенту. :)