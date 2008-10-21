okama

Сергей Медведев okama

 
35 летРоссия/Смоленск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
Veanissepil
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Логотип для компании
Кроме того, что Сергей стал победителем конкурса, разработав самый подходящий вариант логотипа. Он так же оперативно и с готовностью внёс все дополнения и изменения, сделав логотип действительно классным. От лица коллектива СТОРМАР ЛИМИТЕД и от себя лично, выражаю благодарность. И естественно всем советую данного дизайнера как профессионала, знающего что нужно клиенту. :)
Отличный заказчик - стимул к отличной работе! Было приятно сотрудничать. Все время работы был на связи, что положительно сказалось на конечном результате. Рекомендую к сотрудничеству.
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AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Несложный дизайн для сайта гаджетов, есть примеры
Отличный дизайнер, чётко и быстро сделал работу, никаких нареканий. Рекомендую!
Отличный работодатель. Умеет указать на ошибки и добиться верного выполнения задания.
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