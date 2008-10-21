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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Кроме того, что Сергей стал победителем конкурса, разработав самый подходящий вариант логотипа. Он так же оперативно и с готовностью внёс все дополнения и изменения, сделав логотип действительно классным. От лица коллектива СТОРМАР ЛИМИТЕД и от себя лично, выражаю благодарность. И естественно всем советую данного дизайнера как профессионала, знающего что нужно клиенту. :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик - стимул к отличной работе! Было приятно сотрудничать. Все время работы был на связи, что положительно сказалось на конечном результате. Рекомендую к сотрудничеству.
$150
10 баллов
15 лет назад
Отличный дизайнер, чётко и быстро сделал работу, никаких нареканий. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Умеет указать на ошибки и добиться верного выполнения задания.