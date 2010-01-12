oknop

Андрей Попов oknop

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн свадебного альбома

    Для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе, ищу дизайнера для верстки свадебных альбомов. Альбом должен быть выполнен примерно в таком стиле: http://www.novozhilov.com/Uslugi/wedding.php В работу включено: цветокоррекция, верстка, ретушь, вся обработка. Из отснятого материала нужно сделать готовый продукт. ...

    Обработка фотографий42 заявки
    Закрыт
    14 лет назад