Для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе, ищу дизайнера для верстки свадебных альбомов. Альбом должен быть выполнен примерно в таком стиле: http://www.novozhilov.com/Uslugi/wedding.php В работу включено: цветокоррекция, верстка, ретушь, вся обработка. Из отснятого материала нужно сделать готовый продукт. ...