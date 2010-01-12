Ищем web-мастера для корректировки сайта под социальные сети. www.yarkiykadr.ru Сайт сделан на платформе Drupal CMS. Т.з. в приложении. Интересует стоимость за данную работу. Сроки
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Ищем web-мастера для корректировки сайта под социальные сети. www.yarkiykadr.ru Сайт сделан на платформе Drupal CMS. Т.з. в приложении. Интересует стоимость за данную работу. Сроки
Для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе, ищу дизайнера для верстки свадебных альбомов. Альбом должен быть выполнен примерно в таком стиле: http://www.novozhilov.com/Uslugi/wedding.php В работу включено: цветокоррекция, верстка, ретушь, вся обработка. Из отснятого материала нужно сделать готовый продукт. ...